8 marzo | ' Donne dell' Arte' | celebrata al Quirinale la Giornata internazionale della Donna

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - È stataal Palazzo del, alla presenza del Presidentea Repubblica, Sergio Mattarella, la, quest'anno dedicata a: "". La cerimonia, aperta dalla proiezione di un video di Rai Cultura dal titolo “Lavinia emisia,pittrici del ‘600”, è stata condotta da Teresa Saponangelo. Sono intervenute, portando la loro testimonianza, Etta Scollo, cantautrice; Francesca Cappelletti, storica, direttricea Galleria Borghese; Helena Janeczek, scrittrice; Chiara Capobianco, street artist; e Eugenia Maria Roccella, ministro per la ...

8 marzo - ‘Voci di Donne’ : arte e passione al Comunale di Benevento. Tempo di lettura: 2 minutiSpettacolo emblematico e ricco di significato quello andato in scena stamani in due repliche al Teatro Comunale . L’evento, ... (anteprima24)

Sciopero delle donne per l'8 marzo - la "marea fucsia" inonda le strade : «Se ci fermiamo noi - si ferma il mondo». «Se ci fermiamo noi, si ferma il mondo» : la "marea fucsia" ha inonda to le strade italiane. Da Nord a Sud, migliaia di donne hanno preso parte al tradizionale ... (leggo)

Uomini e Donne - anticipazioni 8-12 marzo : Ida Platano bacia Pierpaolo. Le anticipazioni di Uomini e Donne , relative alle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 marzo rivelano che Ida Platano si sbilancerà con un cavaliere, ... (tvpertutti)

8 marzo: Manzi (Pd), 'da Mattarella grande riconoscimento a street art italiana': ROma, 8 mar (Adnkronos) - “Un plauso al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo bel discorso per la festa delle Donne ha voluto anche rendere omaggio alle tante artiste della scena ...lagazzettadelmezzogiorno

8 marzo, consigliera parità Anna Elisa Pace: “Teniamo alta l’attenzione ogni giorno”: “La Giornata internazionale della donna celebra i progressi in ambito economico ... e non solo in occasione dell’8 marzo”.rietinvetrina

Poste Italiane: Emissione francobolli “Forza delle Donne”: (mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2024. Poste Italiane comunica che oggi 8 marzo 2024 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tre francobolli ordinari appartenenti alla serie ...mi-lorenteggio