8 marzo | Disabilmentemamme e ASL Roma 3 presentano libro “Tienimi per mano”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ostia, 82024 – Un viaggio tutto al femminile per conoscere e vivere da vicino il mondo delle madri con disabilità: si chiama ‘per’ ilpromosso dall’AssociazioneAPS che, questa mattina presso il Centro Paraplegici di Ostia “Gennaro di Rosa”, è stato presentato a istituzioni locali, cittadini, associazioni e studenti in occasione della Festa delle Donne per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle donne e mamme con disabilità. Il testo è disponibile in libreria e su store on line, il ricavato viene devoluto all’associazione. ‘Perché nessuna resti indietro’, questo il titolo dell’evento patrocinato dalla ASL3 e dal Comune di, al quale hanno partecipato Antonella Tarantino, Laura Coccia, Carla Marinelli ...