8 marzo | da festa a lotta | la battaglia femminista per tutti e tutte

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non chiamatela “”, l’8è una. È questo il grido che unisce attiviste e attivisti di tutta Italia, oggi più che mai. Sono tante le manizione attese in tutto il Paese: 39 cortei che serpeggiano nelle principali città italiane. La mobilitazione fa capo a NonUnaDiMeno, il collettivoe transin prima linea contro le discriminazioni e le violenze. Nel 2024 una novità, decisiva e importante: i cortei sono “inclusivi”. Una banalità, sulla carta. Una svolta decisiva, nei fatti. La chiave sta proprio qui: “l’unione delle forze nella pluralità del loro esprimersi, senza lasciare nessuna indietro”, NonUnaDiMeno, appunto. “Non regalateci le mimose, non fateci gli auguri”: vogliamo interventi politici e culturali decisivi, contro il sistema patriarcale, ...

Catania - manifestazione di ‘Non Una di Meno’ per l’8 marzo : “Contro la violenza patriarcale - costruiamo spazi di autodeterminazione”. Pubblicato il 8 marzo , 2024 Stamattina, in occasione dell’ 8 marzo , una manifestazione indetta da ‘Non Una di Meno’ attraverserà le strade della città di ... (dayitalianews)

Corteo 8 marzo a Milano - imbrattate le vetrine di Zara e Armani. Manifestanti anche contro Starbucks : “Finanzia Israele”. Dopo aver imbrattato il maxi cartellone di Emporio Armani in via Broletto, gli studenti del collettivo Ccs Riot Maker che manifestano a Milano in occasione ... (ilfattoquotidiano)

Manifestazione 8 marzo a Roma : gli aggiornamenti in diretta [VIDEO]. Nel giorno della Festa delle Donne a Roma sono scese in piazza centinaia di donne. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta dalla nostra inviata. A Roma la ... (notizie)

8 marzo, Rayhane Tabrizi: da iraniana so come terroristi usano corpi donne, come Hamas: Roma, 7 mar - "Essendo una donna iraniana, conosco il sistema del regime degli Ayatollah che utilizza il corpo delle donne per opprimere ancora di più il popolo, le voci che chiedono giustizia e democ ...9colonne

Milano, corteo per l’8 marzo: alcuni manifestanti imbrattano le vetrine di Zara, Armani e Starbucks: Corteo di studenti e studentesse oggi, 8 marzo, a Milano in occasione della festa della donna. Tantissimi i ragazzi e le ragazze che stanno manifestando contro la violenza patriarcale e per la ...tpi

8 marzo, Meloni: "Ancora molte sfide da affrontare": "La festa della donna non è solo un giorno di celebrazione ... Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post sul suo profilo Facebook in occasione dell'8 marzo. Nel suo messaggio il ...adnkronos