8 marzo | corteo studenti a Milano | imbrattate vetrine negozi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Slogan contro le violenze sulle donne e per la Palestina. Vernice rossa contro alcuni store al grido: "Complici del genocidio a Gaza"die studentesse oggi, 8, ain occasione della festa della donna. Tantissimi i ragazzi e le ragazze che stanno manifestando contro la violenza patriarcale e per la Palestina.

8 marzo - al via corteo 'Non una di meno'. Migliaia in marcia. AGI - È partito dal Circo Massimo il corteo organizzato dall'associazione 'Non una di meno' nel giorno della Festa della donna per manifestare contro la ... (agi)

'Se ci fermiamo noi si ferma il mondo', marea fucsia a Roma: "Marea fucsia" sfila per la Capitale. Al motto "se ci fermiamo noi, si ferma il mondo", è partito il corteo femminista di Roma. Già in migliaia in piazza al Circo Massimo per lo sciopero generale ...ansa

8 marzo, a Milano studenti in piazza per i diritti delle donne: Milano, 8 mar. (askanews) - A Milano la manifestazione degli studenti apre le iniziative per l'8 marzo, giornata internazionale della donna, scandita da diversi eventi nel nome dei diritti, a partire ...quotidiano

corteo 8 marzo a Milano, imbrattate le vetrine di Zara e Armani. Manifestanti anche contro Starbucks: “Finanzia Israele”: Dopo aver imbrattato il maxi cartellone di Emporio Armani in via Broletto, gli studenti del collettivo Ccs Riot Maker che manifestano a Milano in occasione dello sciopero dell’8 marzo hanno preso di m ...ilfattoquotidiano