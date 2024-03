8 marzo | corteo studenti a Milano | imbrattate vetrine negozi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8, 2024 (Adnkronos) –die studentesse oggi, 8, ain occasione della festa della donna. Tantissimi i ragazzi e le ragazze che stanno manifestando contro la violenza patriarcale e per la Palestina. Durante il corte alcunidel collettivo studentesco Ccs Riot Maker, gruppo che fa capo al centro sociale Cantiere, si sono staccati e con indosso delle tute bianche hanno imbrattato con della vernice rosa il maxi cartellone pubblicitario di Emporio Armani affisso sul muro di via Broletto. “Non siete Armani siete armati” hanno urlato dal megafono puntando il dito contro “le grandi marche che finanziano Israele”. Quindi hanno aggiunto: “Siamo per una Palestina libera e finché non lo sarà nessuno di noi sarà libero”. Sotto al ...

L'8 marzo in nome delle donne: riflessioni, letture, poesie e testi. Tutte le iniziative in provincia: A Paliano un 8 marzo speciale per festeggiare la donna con il progetto "Siamo Pari Caffè letterario" delle officine l'Alcazzar a cura dell'Associazione Culturale Arte & Spettacolo, Casa Johnny & Mary, ...ilmessaggero