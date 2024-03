8 marzo | Cavallaro Cisal | ancora troppa disparità uomo-donna | agire su più livelli

Lo spettacolo "Xanax", porta in scena la disavventura (ironica) in ascensore dei personaggi: Prosegue la stagione del Teatro CorTe. Arriva sul palcoscenico di Coriano Xanax di Angelo Longoni , con Mario Antinolfi e Carla Schiavone , per la regia di Marco Cavallaro, in scena sabato 9 marzo ...riminitoday

Cavallaro: «Ancora troppe disparità di genere, bisogna agire soprattutto al Sud»: ROMA “L’8 marzo per noi significa rimarcare la nostra azione quotidiana, dai tavoli nazionali a quelli territoriali, al fine di ottenere migliori di condizioni di vita per le donne. Da costruire attor ...corrieredellacalabria

Ginnastica, iniziata l'annata di competizioni per l'ASD Sommariva Bosco: Per la sezione femminile, le prove regionali a squadre hanno visto sul primo gradino del podio Bono, Migliore, Cavallaro V. e Grasso, Ferrero e Cavallaro L. Medaglia d'oro nelle individuali anche per ...targatocn