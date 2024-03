8 marzo - Antonello Venditti e la telefonata con Fiorello per il compleanno : omaggio alle donne. (Adnkronos) – ''Come tutti gli anni, io giro questa mia festa di compleanno alla Giornata dei diritti delle donne , perché molte volte ci dimentichiamo dei ... (webmagazine24)

8 marzo - Antonello Venditti e la telefonata con Fiorello per il compleanno : omaggio alle donne. (Adnkronos) – ''Come tutti gli anni, io giro questa mia festa di compleanno alla Giornata dei diritti delle donne , perché molte volte ci dimentichiamo dei ... (periodicodaily)

8 marzo - Antonello Venditti e la telefonata con Fiorello per il compleanno : omaggio alle donne. Il cantautore in collegamento con 'Viva Rai2' nel giorno in cui spegne 75 candeline ''Come tutti gli anni, io giro questa mia festa di compleanno alla ... (sbircialanotizia)