8 marzo | al via corteo ' Non una di meno' Migliaia in marcia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 8 marzo 2024) AGI - È partito dal Circo Massimo ilorganizzato dall'associazione 'Non una di' nel giorno della Festa della donna per manifestare contro la "violenza patriarcale", anche per criticare la politica del governo in campo internazionale e per rivendicare i diritti del lavoro e della casa. Sono tanti, tantissimi, diverse, che hanno accolto l'invito dell'associazione trans femminista e hanno aderito aldove sventolano moltissime bandiere palestinesi. "Sciopero totale transfemminista - urla dal camion che apre iluna attivista - manifestiamo contro la guerra come manifestazione massima della violenza patriarcale. Scioperiamo contro il genocidio in Palestina e chiediamo l'immediato c'è stato il fuoco sul Gaza. Chiediamo la fine dell'occupazione e del sistema di ...