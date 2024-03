8 marzo | al Cristo Re di Roma è tutto femminile il team di chirurgica robotica soft per le mamme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 mar. (Adnkronos Salute) - Un'équipe di chirurgiatutta alè stata presentata oggi, in occasione della Festa della donna, all'ospedaleRe di, grazie alla collaborazione con Cmr Surgical. Il, guidato da Giada Di Flumeri e Pasquina Tomaiuolo, utilizza il sistema robotico chirurgico Versius per trattare con tecnica mini-invasiva una patologia prevalentemente della donna che è la diastasi dei muscoli retti post-partum. Si tratta di una malattia poco conosciuta, ma molto diffusa, che riguarda circa 3 donne su 10 dopo il primo parto. Consiste in un allontanamento dei muscoli retti lungo la linea mediana, con la conseguente comparsa di un rigonfiamento dell'addome che determina non solo una problematica di natura estetica, ma anche disturbi ...