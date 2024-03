8 marzo | al corteo di Roma critiche al governo e sostegno alla Palestina | nastri adesivi sulla bocca per denunciare la censura su Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo l’enorme partecipazione aldel 25 novembre, anche a seguito dell’impatto sull’opinione pubblica del femminicidio di Giulia Cecchettin, il movimento transfemminista Non Una di Meno torna in piazza per l’8, la Giornata internazionale della donna, e lo fa partendo, come quattro mesi fa, dal Circo Massimo. Molte le rivendicazioni richieste dalle organizzatrici del movimento nato nel 2016, come l’aborto libero e sicuro acccessibile a tutte, una maggiore attenzione ai consultori pubblici, un’inclusione più efficace per le persone migranti, la lotta contro la precarizzazione del lavoro che tocca soprattutto le donne e le persone Lgbtqia+. Al centro della manifestazione anche la questione palestinese con la richiesta immediata di un cessate il fuoco a. “Oggi scioperiamo contro la guerra – dice una manifestante dal camion ...