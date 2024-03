8 marzo | Acquesta Alleati con Te e Rotary Club Circo Massimo a sostegno delle donne vittime di violenza

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 8 marzo 2024) ROMA – La Presidente di “con Te” Catiae il, con il socio dott. Pino Politano, l’8, in occasione della festa della donna, hanno organizzato una giornata di prestazioni mediche specialistiche (MOC) gratuite in favoreoggetto in passato di soprusi di vario genere. L’esame sarà effettuato presso il quotato Studio Stella Maris dell’Eur. La presidente di “con Te” Catia, giornalista, scrittrice e impegnata da anni sul territorio nazionale accanto alle, dichiara: “Ricordo che la festaè tutti i giorni non solo l’8! Invito gli uomini ad un ...