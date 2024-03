8 marzo | a Venezia una giornata contro la violenza di genere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Una riflessione sulla tematica delladisarà al centro di un inpromosso per domani dall'Associazione Beawarenow, in collaborazione con l'Associazione culturale Spirito Nuovo. Nella prima parte della, che sarà ospitata da Fabrica33, in Calle Larga dei Botteri alle Fondamenta Nove di, l'invito a condividere l'esperienza del Listening come atto volontario. Dalle 10.30 alle ore 13.00 verrà proposto un laboratorio di esplorazione pratica attraverso il linguaggio corporeo, la sensazione, il vissuto in un sano rapporto con se' stessi e in comunione con gli altri. Nel pomeriggio, a partire dalle 16 interverranno Micaela Berretti e Janine Thungen-Reichenbach, Associazione Beawarenow - con il Progetto Comunicatio ...