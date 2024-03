8 Marzo | a Milano primo tour sull’educazione finanziaria di Alleanza Assicurazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 mar.(Adnkronos) – La dipendenza economica delle donne è un problema reale tanto che ancora oggi sono in molte ad essere convinte di non saper ‘gestire il denaro’ atteso che anche in famiglia, il più delle volte, sono gli uomini i principali leader economici. Proprio la diseguaglianzadi genere e il bisogno invece della crescita di autonomia e autodeterminazionefemminile è stata al centro dell?incontro ‘Donne, autonomiae autodeterminazione: un binomio necessario’, voluto dalla presidente del Consiglio comunale diElena Buscemi e organizzato dal centro studi Grandein partnership conche si è tenuto questa mattina a Palazzo Marino, in occasione della Giornata ...