8 Marzo | 10 canzoni del nuovo millennio per raccontare le donne

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ci sono diversi modi per parlare dell’8, Giornata Internazionale dei Diritti delle. La cronaca, la politica, ma anche il cinema, la letteratura e le Arti sono mezzi di comunicazione indispensabili ed efficaci per trattare un argomento così antico e, al tempo stesso, così attuale. Tra i linguaggi per veicolare un messaggio, c’è senz’altro la musica.di speranza, di rabbia, di gioia, di denuncia. Il femminismo passa anche attraverso le famose “sette note” e cantautrici o performer di calibro internazionale si sono spese, si spendono e continueranno a spendersi affinché non cali mai il silenzio sul tema della parità di genere. Gli anni Duemila sono stati estremamente proficui da questo punto di vista: gruppi tutti al femminile, popstar, ragazze e adulte emancipate, che hanno messo la loro influenza al servizio di ...