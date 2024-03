30 anni fa usciva The Downward Spiral dei Nine Inch Nails | l’autodistruzione come forma d’arte

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Thedeiè tutto ciò che sta agli antipodi delle tossiche good vibes ostentate oggi sui social. Probabilmente se questo disco fosse uscito nel 2024, qualcuno avrebbe accusato Trent Reznor di indurre al suicidio i suoi ascoltatori. Ognuno ha il tempo che merita, e Reznor con questo capolavoro – perché sì, è un capolavoro in tutti i termini – ha dimostrato che i ’90 erano tutti suoi. In poche parole: con questo disco iraccontarono il lungo e travagliato percorso di un uomo verso, un progressivo e irreversibile processo verso una morte resa inevitabile, quasi una salvezza, giunta al protagonista con la soluzione del suicidio. Da Mr Self Destruct a Hurt, The ...