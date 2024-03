12enne morta nel sonno dopo dimissioni dall’ospedale | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ragazzina di 12 anni che perde la vita nelche qualche giorno prima era stata dimessainUna vicenda che ha sconvolto l’intera comunità di Prata di Pordenone quella relativa alla morte di una ragazzina di 12 anni. Si trattava di Natalia Lauren Van Winkle che è deceduta nella notte di domenica scorsa. Pochi giorni prima si era recata in ospedale per via di un infortunio sportivo (durante una partita di football americano). Lee poi nuovamente il dolore che la tormentava. In merito a questa vicenda la Procura ha deciso di aprire un Fascicolo a carico di ignoti. Ragazzina(Ansa Foto) Cityrumors.itL’ipotesi è di omicidio colposo. Fino ...