Zielinski sarebbe rimasto oltre gli 8 anni | il divorzio non ha colpevoli

Domani il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico. Mazzarri però dovrà far fronte alle numerose assenze: tra squalificati e infortunati, mancheranno infatti ... (ilnapolista)

Calzona ha un'idea su Zielinski: lo conosce dall'Empoli: In vista della gara contro il Torino, focus formazione con le ultime sul Corriere dello Sport. Calzona è pronto alla quinta (partita) in 17 (giorni) ...tuttonapoli

"Zielinski sarebbe rimasto ancora", il retroscena del Corriere dello Sport: Ormai promesso sposo dell'Inter, Piotr Zielinski sta vivendo i suoi ultimi giorni come calciatore del Napoli. Molti pensavano che il polacco sarebbe rimasto fino alla fine della sua carriera con gli ...areanapoli

Retroscena Zielinski: sarebbe rimasto ancora, non ci sono colpevoli per l'addio: Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Piotr Zielinski sta vivendo i suoi 115 giorni (a partire da oggi) ...tuttonapoli