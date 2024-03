Zelensky | Putin non si fermerà

(Di giovedì 7 marzo 2024) 18.40 "Incredibile" l'attacco di ieri a Odessa,ma è la prova che "non si:vuole terrore tra civili,non solo tra militari".Così il presidente ucrainoa 'Cinque minuti'."Obiettivo dinon sono solo alcuni territori ma è annettere tutta l'Ucraina". Poi ribadisce gratitudine all'Italia per il sostegno. "Ringrazio molto Giorgia Meloni, abbiamo un rapporto molto forte dal punto di vista umano, economico".E aggiunge rivolto a chi sostiene: se ieri "ci fosse stata Meloni cosa avrebbe detto il vostro popolo?".

