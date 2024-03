Zelensky intervistato da Bruno Vespa | “Gli italiani capiscano | se non stai con l’Ucraina stai con Putin”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 marzo 2024 – Volodymyrospite dia ‘Cinque minuti’ in onda stasera su Rai1. Il presidente ucraino ha parlato dello stretto legame con la premier Meloni e del suo nemico numero uno, Vladmir. “Ringrazio molto Giorgia Meloni, con la quale abbiamo un rapporto molto forte, sia umano, che economico".si è detto "molto contento dei rapporti" tra i due Paesi e "del popolo italiano". Poi il discorso si è spostato sulla guerra con la quale è alle prese il suo popolo da oltre due anni e il premier ha detto: “In Italia ci sono umori a favore e contro" l'Ucraina, "e questo lo capisco, accade i tutte le società non solo in Italia. Io penso che chi non appoggia l'Ucraina non capisce chi è, perché oggi non sostenere l'Ucraina significa sostenere la ...