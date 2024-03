Zanzare maschio ‘amanti killer’ | il progetto ‘milanese’ per un insetticida-green contro la Dengue

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 marzo 2024 - Combattere leusando le. Trasformandole cioè in 'insetticidi' a effetto immediato, da utilizzare al bisogno per contrastare sul nascere eventuali focolai di infezioni come la, per la quale è staccata una sorta di pre-allerta in vista dell’estate. Ma come si è arrivati a questa idea? Paolo Gabrieli, biologo dell'università Statale di Milano, spiega così all'Adnkronos Salute ilche porterà avanti grazie a una delle 3 borse di studio da 150mila euro l'una assegnate in questi giorni dalla Fondazione Inf-Act con la collaborazione della Fondazione Armenise-Harvard. In sostanza – spiega l’esperto – si è partiti dal fatto che a trasmettere malattie sono le femmine "La nostra idea è creare maschi di zanzara tigre geneticamente modificati in ...