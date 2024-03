Zaluzhny | il generale scomodo che Zelensky manda a svernare a Londra

(Di giovedì 7 marzo 2024) Rimosso qualche settimana fa dal ruolo di conte in capo delle truppe ucraine,viene ora nominato ambasciatore nel Regno Unito. L'uomo più popolare d'Ucraina finisce in un esilio dorato InsideOver.

L’Esercito bonifica un ordigno a Baunei: Baunei. Gli artificieri dell’Esercito, appartenenti al 5° reggimento genio guastatori della Brigata “Sassari”, hanno effettuato ieri il brillamento di un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale ...informazione

Non mancano segnali di crisi nel regime ucraino, ma l’Occidente fa finta di non vederli per continuare a guadagnare sulle armi (V. Volcic): Zelensky ha dato carta bianca al nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, per eventuali rimpasti di personale nell’esercito. Tuttavia, poiché lo stesso Syrsky è una creat ...farodiroma

Primi processi a Zelensky . Zafesova: "Accentrare il potere attira critiche". Basciani: "Vedo il Dna della nuova Ucraina": La destituzione di Valerij Zaluzhny da capo dell’esercito non è stata ancora digerita da alcuni, anzi viene ritenuta tutt’oggi una decisione incomprensibile di Volodymyr Zelensky, perché il generale ...huffingtonpost