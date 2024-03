Yulia Navalnaya invita a “protesta” ai seggi domenica

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 7 marzo 2024) La vedova di Aleksey Navalny,, ha pubblicato un video in cuii russi a realizzare,17 marzo, l'azione diproposta dal marito per il giorno conclusivo delle presidenziali in Russia: andare aialle ore 12, a votare o anche solo a farsi vedere, in segno di contestazione contro Vladimir Putin."Aleksey sognava un meraviglioso futuro per la Russia", dichiara, che intende portare avanti la missione del marito, mentre "chi sta al Cremlino ha il culto del passato: guerra, missili, e omicidi". Putin, argomenta la moglie dell'oppositore russo morto in carcere il 16 febbraio, "si disegnerà il risultato che vuole", ma le elezioni possono essere usate contro di lui "Aleksey ha fatto in tempo a dirci come farlo".