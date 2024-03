Yokohama rifiuta i cliché e brulica d’arte | soprattutto da marzo a giugno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 7 marzo 2024)non è Tokyo. O meglio, non è la caotica Tokyo idealizzata da molti. Per rendersene conto, basta prendere a Shibuya il treno della Tokyu Toyoko Line e aspettare che cambi, dopo la stazione di, in Minatomirai Line. Un viaggio in questa metropolitana diventa un’esperienza sensoriale: attraverso stazioni progettate da vari architetti, tra cui Ito Toyo, si ascolta il canto dei gabbiani riprodotto nelle stazioni e si familiarizza con la storia diriprodotta in bianco e nero su pannelli giganteschi. Un luminoso mondo sotterraneo dominato dal bianco, preludio agli spazi aperti del porto, in cui grattacieli dalle linee stravaganti e parchi affacciati sull’acqua disegnano unalontana daldella solita affollata città giapponese. Il mare incornicia Minato Mirai 21 e ...