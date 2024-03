WWE | L’addio di CM Punk torna in auge | i fan scommettono sul suo licenziamento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 7 marzo 2024) CMha sconvolto il mondo con il suo incredibile ritorno in WWE a Survivor Series. Da quel momento, il Best in the World ha fatto venire l’acquolina in bocca a molti fan, dati gli scontri al microfono con le top star di Raw, come Seth Rollins e Drew McIntyre, che chiaramente non lo hanno accolto a braccia aperte. Purtroppo, dopo aver sfiorato la vittoria della Royal Rumble,ha subito un infortunio che lo terrà fuori da WrestleMania. Ipotesi remota, ma… Tuttavia, dato chenon ha ancora trascorso molto tempoon screen, il dilemma più grande di milioni di persone è di nuovo il comportamento della Superstar di Chicago: sebbeneabbia giurato più volte di essere cambiato, dopo il suo primo promo a Raw dal suo ritorno, non è ancora chiaro se le cose stiano esattamente così. Mentre Triple H e ...