WTA Indian Wells | Lucia Bronzetti parte forte e liquida Frech con una prova di sostanza

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sfatato il tabùvince il suo primo match sul cemento californiano riuscendo ad avere la meglio della polacca Magdalenacon il punteggio di 6-2 6-4. La tennista numero 53 al mondo si garantisce così il secondo turno con l’ucraina Anhelina Kalinina. Inizio sprint della venticinquenne di Rimini, che in una partita quasi giocata allo specchio, contro un’avversaria assai simile a lei, inizia immediatamente ad aggredire lo scambio a furia di risposte laser. Il break immediato lascia intuire parecchio, anche se la polacca torna immediatamente in equilibrio sembra non averne tra prima traballante e dritto. Altro strappo nel quarto gioco per il 4-1 econduce comodamente, fino a strappare nuovamente il servizio all’avversaria: è 6-2 in 35 ...

