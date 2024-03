WTA Indian Wells 2024 | risultati 6 marzo Avanti Angelique Kerber | la pioggia ferma Caroline Wozniacki

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Laimpedisce il completamento della prima giornata di incontri del WTA 1000 di(California, Stati Uniti): dei 16 match in programma soltanto 9 si concludono, mentre altri 4 vengono sospesi e rinviati ad oggi assieme ad altre 3 sfide, neppure iniziate. Nelle 9 sfide concluse l’azzurra Camila Giorgi elimina la britannica Katie Boulter per 6-3 6-2, mentre la kazaka Yulia Putintseva supera la tedesca Tamara Korpatsch con lo score di 6-2 6-3, infine l’altra teutonicaregola la croata Petra Martic col punteggio di 6-3 6-4. La statunitense Katie Volynets piega la russa Mirra Andreeva con un duplice 7-5, mentre la ceca Marie Bouzkova liquida la spagnola Sara Sorribes Tormo con un doppio 6-1, infine la tedesca Tatjana Maria supera la neerlandese Arantxa Rus per 7-6 (5) ...