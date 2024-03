Whirlpool cede 5 stabilimenti italiani | cosa succederà ai circa 5mila lavoratori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 7 marzo 2024)si smarca definitivamente dall’Italia e vende i cinquepresenti nel nostro Paese. L’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha concesso il nullaosta all’accordo tra la multinazionale degli elettrodomestici e Arçelik, per la nascita di una joint venture, Beko Europe. La nuova società sarà divisa per il 75 per cento in mano al gruppo turco e per il restante 25 per cento al colosso americano, cherà l’intero ramo europeo della produzione dei grandi elettrodomestici. Glicoinvolti Per anni al centro delle vertenza sindacale per la fabbrica di Napoli,trasferirà così cinquesui sette presenti in tutto il continente a Beko Europe, con il coinvolgimento nel nostro ...