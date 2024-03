WhatsApp e Messenger | che cosa cambia con la nuova norma europea

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Con l’entrata in vigore delle nuove regolamentazioni dell’Unionerivolte ai “gatekeeper” digitali, dopo Apple e Google anche Meta ha divulgato dettagli significativi su comeimplementeranno la crittografia end-to-end (E2EE) rispettando i requisiti di terze parti per le chat imposti dal Digital Markets Act. Il DMA stabilisce che Meta deve essere pronta a garantire l’interoperabilità con altri servizi. Tuttavia, come evidenziato in un post sul blog dell’azienda, rendere questa funzionalità disponibile al pubblico potrebbe richiedere più tempo. Inizialmente, i requisiti si limitano al supporto per chat e alla condivisione di file, quali immagini, video o messaggi vocali. Successivamente, si prevede un’espansione che includerà chat di gruppo e chiamate. Meta ha specificato che i fornitori di ...

