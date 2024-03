Vuoi venire a casa con me? | clamorosa Alessia Tarquinio con Bellingham

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il siparietto tra la giornalista di Amazon Prime Video,, e il giocatore del Real del momento, Jude, non è passata inosservata. Tra i due c'è un feeling particolare, sempre rimanendo a livello professionali. L'ex calciatore del Borussia Dortmund è sempre disponibile, affabile e umile con lei, così come successo nella conferenza stampa post partita di mercoledì sera, dopo il pari tra i Blancos e il Lipsia per 1-1 che ha fatto accedere la squadra di Carlo Ancelotti ai quarti di Champions League.si è concesso alla raffica di riflessioni e anche a una richiesta particolare della giornalista, rivolgersi a suo figlio Gabriele perché gli raccomandi di studiare. Qualcosa di simile era accaduto anche qualche settimana fa, a margine della sfida di Coppa contro il Napoli: "Gli ho detto ...