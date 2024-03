Voucher Nido | aperti i termini per le istanze dell’anno scolastico 2024 2025

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino ha aperto iper la presentazione dellerelative al contributoper il prossimo anno/25. Destinatari della misura sono i minori di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, residenti nel Comune di Avellino, con un indicatore Isee in corso di validità non superiore ai 40.000 euro. Allo scopo, il settore Pubblica Istruzione di Palazzo di Città, coordinato da Giuseppe Giacobbe, ha immaginato nuove fasce di contribuzione: la prima fascia, con Isee da 0,00 a13.000,00 euro, prevedrà un importo mensile di 370 euri; la seconda fascia, con Isee da 13.001,00 a 20.000,00 euro, un importomensile di 310 euro; la terza fascia, con Isee da 20.001,00 a 40.000,00 euro, importo ...

