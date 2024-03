Voto di scambio | domani a Santa Maria CV la presentazione del libro del Procuratore Pierpaolo Bruni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 7 marzo 2024)Capua Vetere. Sarà presentatomattina a Palazzo Melzi, sede del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, il volume suldipolitico-mafioso scritto daldella Repubblica sammaritano, intitolato “L’inquinamento elettorale e i reati contro la Pubblica amministrazione”. Sarà presente come relatore ildella Repubblica di Perugia Raffaele Cantone, in questi giorni al centro della cronaca nazionale per l’indagine sui presunti dossieraggi abusivi avvenuti alla Procura Nazionale Antimafia. I saluti istituzionali (inizio ore 10) saranno portati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Raffaele Picaro, mentre a introdurre e ...