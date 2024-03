Von der Leyen | “Populisti vogliono distruggere Ue | non glielo permetteremo”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Il Ppe non permetterà "mai" che l'Europa venga "distrutta" da "nazionalisti,e demagoghi". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, ricandidata, durante il congresso del Partito Popolare Europeo a Bucarest. "Qui, a casa nostra – afferma – gli amici di Putin tentano di riscrivere la storia e di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Oscar 2024, tutte le nomination: quando vederli in tv, previsioni Bucci: “Soddisfatto per inizio lavori tunnel subportuale Genova” Rocco Casalino: “Insulti re bancarelle? Non ho paura, ma ora bersaglio facile ambulanti” Gli eredi di Sinead O’Connor diffidano Trump: “Non usi Nothing Compares 2 U in comizi” Bollette gas in calo a febbraio 2024, Arera: -4% per i clienti ...