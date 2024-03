Von der Leyen | ecco il programma economico per il mio secondo mandato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bucarest, 7 mar. (askanews) – Innanzitutto la rivendicazione dei successi, difficili e insperati di questi ultimi cinque anni, che ha dimostrato la capacità di resistenza, la resilienza dell’Europa di fronte alle crisi inaspettate scoppiate a ripetizione; poi l’orgoglio di aver progettato il Green Deal contro il cambiamento climatico come “piano, sociale e industriale”, per orientare gli investimenti e l’innovazione in tempi di transizione, ma reinterpretandolo in modo “pragmatico e non ideologico”, ristabilendo chiaramente che la competitività europea è una priorità importante quanto quella climatica. Poi il messaggio rassicurante per le aziende, soprattutto le Pmi, a cui si garantisce meno burocrazia e più libertà d’intraprendere, e per il ceto medio, per le famiglie, per il futuro dei loro figli, garantito dal mercato unico e dall’economia sociale di ...