Volata | Calì vede il Forlì favorito | Ma col mio Sant’Angelo sarà dura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Daè passato rapido come una meteora, 11 presenze e un gol in questa stagione, senza rimpianti ma lasciando qualcosa di incompiuto. Oggi Christianveste la maglia del, prossimo avversario del Galletto, domenica, allo stadio ‘Carlo Chiesa’. La 24enne ala destra di Cernusco sul Naviglio, però, in campo non ci: colpa di un infortunio al ginocchio che ha reso necessario l’intervento chirurgico., innanzitutto come sta? "Bene, sono reduce da una piccola operazione al menisco lesionato ma ormai sulla strada del recupero". Quindi domenicacostretto ad assistere adalla tribuna. "Purtroppo sì. Peccato, ci tenevo tanto a giocare, soprattutto perché avrei voluto togliermi un sassolino dalle scarpe ...