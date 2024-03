“Voglio spiegazioni!” Amici 23 | l’allievo e Emanuel Lo ai ferri corti | duro faccia a faccia

(Di giovedì 7 marzo 2024)23, nuovo momento di tensione nella scuola: Kumo in lacrime chiedeadLo per una sua decisione. È successo dopo cheha affidato la maglia per il serale al nuovo allievo Nicholas (prima era nella squadra di Todaro). In casetta si è sfogato con i compagni scoppiando a piangere. “La dà prima a Nicholas che sta in squadra da una settimana che a me che ci sto da sei mesi”, ha detto il ballerino. “Vuol dire che non si fida di me”, ha continuato preoccupato. >>“Quei quattro…”. Choc al Grande Fratello, Simona si lascia scappare qualcosa di grave. E scoppia subito il caso Tantissimi i commenti: “Mache problemi ha? Mo lo cazzia pure a Kumo, leggendo il bigliettino con le frasi che ha detto, giustamente deluso dal comportamento del suo professore. È lui ad ...

Ischia, parla il marito di Antonella Di Massa: “Voglio capire cosa è successo, arrivare alla verità”: Parla per la prima volta, dopo giorni di silenzio, Domenico Raco, il marito di Antonella Di Massa, trovata morta dopo giorni di ricerche a Ischia.youmedia.fanpage

Viva Rai2, Amadeus conferma a Fiorello il no per Sanremo: "Ma Vogliono gli Amarello in prima serata": Nella puntata di questa mattina, il conduttore ha fatto una rivelazione inaspettata che ha sorpreso positivamente il pubblico: ecco cosa ha detto.libero

Amici 23, morale a terra per Kumo, che in lacrime chiede spiegazioni: Voglio parlare con Emanuel ... cosa devo pensare’. Emanuel Lo però ha una spiegazione: ‘Non sei stato attento.. non avrei chiamato io Nicholas.. è stata Maria.. e in quel momento mi sono sentito di ...mondotv24