Vittoria | sequestrati oltre 800mila euro a noti imprenditori nel settore agricolo e della ristorazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa, sotto il coordinamentoProcuraRepubblica iblea, hanno eseguito, in data 6 marzo 2024, un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per800.000nei confronti di un sodalizio operante nel commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. In particolare, l’attività investigativa condotta dai finanzieriCompagnia di, scaturita dal fallimento di una società ipparina, ha permesso di far emergere condotte illecite e distrattive poste in essere dagli indagati, al fine di sottrarsi al pagamento di debiti erariali quantificati in1,5 milioni di, tramite il trasferimento fraudolento degli asset societari a una ...