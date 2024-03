Virtus | al Pireo inizia il ciclo di ferro Banchi | Ora entusiasmo e fiducia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un ambiente, quello del, particolarmente caldo. Una squadra, l’Olympiacos, in salute e staccata di sole due lunghezze. Ci sono tutti gli ingredienti per capire le difficoltà che incontrerà questa sera, la, nella ventottesima giornata di Eurolega. Si gioca alle 21, si scende in campo per provare a tenersi a stretto contatto di gomito con il treno del terzo posto, alle spalle di Real Madrid (che sarà ospite la settimana prossima alla Segafredo Arena) e Barcellona. Shengelia abile e arruolabile: quanti minuti possa regalare ai compagni lo sapremo solo oggi. Luca, il coach, è conscio delle insidie che troveranno i suoi ragazzi, reduci dalla sconfitta di Sassari. "Siamo alla vigilia di undi gare importantissime e molto difficili – racconta il coach – che dovremo affrontare con concentrazione ...

