Violenza sulle donne | nel 2023 ne sono state uccise 120 64 da partner o ex compagno – Il report del Viminale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nelle120. In 64 casi l’omicidio è avvenuto per mano dio ex compagni.i numeri che emergono dal“8 marzo. Giornata internazionale dei diritti della donna.vittime di”, del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, l’ufficio interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. Un documento che analizza il periodo 2020/realizzato in collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A Femminile: alcune giovani campionesse hanno arricchito il documento con le loro testimonianze sul valore dello sport per promuovere la parità di genere. Omicidi volontari –120 le...