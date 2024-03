Violenza sulle donne | la sociologa Gianturco organizza corsi di formazione a 100 euro | “Diffondere una cultura diversa per prevenire i femminicidi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Quando sarà il marito a dire ‘mia moglie mi aiuta’ forse saremo sulla strada della parità”. Giovannaè Ordinaria di sociologia generale presso l’università La Sapienza. Dal 2020 è anche direttrice del corso diin “Culture contro ladi genere: un approccio transdisciplinare” e del corso di altain “Politiche e strumenti per la Gender Equality”. Il primo è destinato a chiunque possegga un diploma, il secondo a chi ha una laurea triennale. E non è un caso che l’iscrizione, che per quest’anno termina il 15 marzo, abbia mantenuto il costo simbolico di 100: “Per contrastare ladi genere bisogna agire sul pianole,una”. Ed evidentemente ...