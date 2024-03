Violenza sulle donne | 120 femminicidi nel 2023 Nel 50% dei casi l’omicida è il partner

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono 120 leuccise nel, delle quali 64 dao ex compagni. È questo uno dei dati salienti del report “8 marzo. Giornata internazionale dei diritti della donna.vittime di”. A elaborare il rapporto è stato il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale. Secondo quanto scrivono i funzionari del Viminale, l’incidenza delleuccise in ambito familiare o affettivo evidenzia una diminuzione tra il 2020 e il. In circa un quarto dei, il 25%, le uccisioni disi collocano nel quadro del rapporto fra genitori e figli: a uccidere le madri sono stati nell’89% degli episodi i figli maschi. Nel documento si evidenzia come i presunti autori degli omicidi di ...

