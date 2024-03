Violenza sul lavoro | le insegnanti della primaria tra le categorie più a rischio

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nel corso del 2023, si è registrato un calo significativo degli infortuni sul, evidenziando una diminuzione complessiva del 16,1%. In particolare, gli infortuni avvenuti durante l'orario dihanno visto un decremento del 19,2%, mentre quelli in itinere, ovvero nel tragitto verso il luogo di, sono aumentati del 4,7%. Un dato particolarmente rilevante emerge dall'analisi di genere: le donne hanno contribuito in modo decisivo a questa riduzione, con un calo degli infortuni del 27,6%, a fronte di un più modesto 8,1% registrato tra gli uomini. L'articolo .