Violenta e minaccia due ragazze in una casa-alloggio per minori | arrestato educatore

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il suo compito era accudirle e tutelarle, perché vittime di abusi, una addirittura per mano del patrigno. Invece ne ha approfittato,ndole, entrambe, e anchendole. E’ quanto viene contestato a undi 29 anni dipendente di una «» di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli,dai carabinieri al termine di indagini coordinate dall’ufficio inquirente...