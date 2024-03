Champions League - Real Madrid-Lipsia 1-1: Vinicius Junior-Orban, Ancelotti qualificato tra i fischi: CHAMPIONS LEAGUE - Il Real Madrid vive una notte di sofferenze continue: a segno Vinicius Junior e Orban. E alla fine sono fischi.eurosport

Vinicius mette le mani al collo di un avversario, l'arbitro Massa non lo espelle e finisce nella bufera: Bufera sull'arbitro italiano Massa per il mancato cartellino rosso a Vinicius durante Real Madrid-Lipsia di Champions League: l'attaccante brasiliano è ...

Anche in Spagna son messi male: l'arbitro fischia la fine mentre la palla di Bellingham sta per entrare in rete!: Sotto di due gol, la squadra di Ancelotti pareggia con la doppietta di Vinicius ma al nono di recupero, il Real attacca con Brahim che mette in mezzo per Bellingham: proprio mentre l'inglese sta per ...