Villaricca via Primavera | partita la sperimentazione del senso unico

cede l’asfalto in via Antonio Genovesi a Villaricca e si apre una Voragine nei pressi del ristorante “Il Paradiso”. Voragine a Villaricca , cede l’asfalto in ... (teleclubitalia)

Villetta sportiva via Bologna a Villaricca : domani intervento di sopralluogo e pulizia aiuole . Nei prossimi giorni probabile intervento per la perdita ... (puntomagazine)

Polizia Municipale: in Via Toledo sequestrata merce contraffatta: Agenti della Polizia Municipale Unita Operative Chiaia ed Avvocata hanno sequestrato in via Toledo cinque carrettini per limonate, 1.900 ...reportweb.tv

Città Metropolitana di Napoli, area Nord: via agli interventi per la manutenzione della SP 1 e SP 500 per 2 milioni di euro: "Le due arterie necessitano di interventi finalizzati a garantire la stabilità delle infrastrutture nonché la fluidità della circolazione" ...ilmeridianonews

Villaricca, calci e pugni alla moglie e alla figlia di 13 anni: arrestato: Dopo l'ennesimo episodio di violenza, i vicini di casa hanno chiamato i carabinieri, che hanno arrestato un 39enne di Villaricca, in provincia di Napoli ...2anews