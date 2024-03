VIDEO Voragine Vomero | sospetti su vibrazioni Stamane nuovo sit-in

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLe, e non c’entra la musica. A ballare, semmai, sono certi palazzi a San Martino. In via Morghen, il 21 febbraio si è aperta una maxi. Due palazzi sono stati sgomberati. Ma da molto prima, lesi avvertivano. Lo ripetono da giorni i residenti. Parlano del passaggio frequente di autobus, in un’area assai turistica. San Martino è uno scrigno di tesori: la Certosa, Castel Sant’Elmo. E poi il Belvedere, con vista mozzafiato sul golfo di Napoli. Tutto in pochi metri. Frotte di visitatori solcano la collina, sui mezzi pesanti. Diversi abitanti segnalano le ondulazioni, per l’andirivieni di pullman. Puntano il dito contro la fragilità del suolo. Il crollo è stato un trauma, e genera paura, solleva. Dubbi magari infondati, chissà. Se qualche problema c’è, lo ...