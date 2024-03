VIDEO Siamo alla frutta | si fermano con l’auto e rubano una cassa di mele

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’rme furti in Valle Caudina. Questa volta a sparire non sono gioielli o banconote, bensì unadi. Un colpo più che singolare quello messo a segno ai danni di un esercizio commerciale da alcuni malviventi a Montesarchio, in località Varoni. Si accostano con– una Volkswagen Golf – poi si avvicinano a una cassetta dellae infine la portano via allontanandosi con la loro macchina. Ad immortalare i ladri diuna telecamere disorveglianza. I malviventi pensavano di averla fatta franca e invece sono stati incastrati dalle immagini del negozio. Il titolare ha sporto denuncia alle forze dell’ordine per identificare i balordi. I filmati sono stati presi in visione dai carabinieri di Montesarchio ...

«Chi ha iniziato la guerra in Ucraina ? Chi minaccia con le armi nucleari? Cerchiamo di essere chiari su ciò che sta accadendo in Europa». Con queste parole ... (open.online)

Impagnatiello, l'amante in aula in lacrime: «Mi convinse ad abortire ma ne soffro ancora». Dal primo incontro alle chat con Giulia, cosa ha detto: Delitto Giulia Tramontano, nuova udienza. In aula la testimone-chiave, l'amante di Alessandro Impagnatiello coperta da un paravento perché non si veda il suo volto.ilmessaggero

Giulia Tramontano e le bugie di Alessandro Impagnatiello svelate dall'amante al processo: i VIDEO e i messaggi: L’accusa, con le pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella, ha anche depositato il VIDEO fornito ai carabinieri dall’amante come elemento per dimostrare come l’omicidio di Giulia Tramontano fosse ...notizie.virgilio

Alessandro Borghi invia un VIDEO compromettente a Cattelan: la reazione: Alessandro Borghi, protagonista della serie Supersex, ha inviato un VIDEO hot all'amico Alessandro Cattelan. La reazione è esilarante. Alessandro Borghi, ...donnaglamour