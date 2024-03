VIDEO ? Antivigilia di Bologna | tre rientri! | TG Flash Inter-News

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? Meno due a, partita delle 18 e valida per la ventottesima giornata di campionato. Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi, che contro ilrecupera sia Frattesi che Calhanoglu e potrà contare anche su Thuram dal 1?. Il turco oggi è ritornato in gruppo dopo parecchi giorni, ma dall’inizio dovrebbe partire ancora Kristjan Asllani. La partita contro i felsinei arriva a quattro giorni dal ritorno di Champions League contro l’Atletico ...