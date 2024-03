Victoria De Angelis | da rockstar a imprenditrice La bassista dei Maneskin dà vita alla Davic Srl

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

De, cantante e co-fondatrice della band dei, ha deciso di fare l'e s'è scelta un socio di minoranza fidato: papà. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Gianluca Anderlini si sono presentati Alessandro De, classe 1963, con la figlianata nel 2000. I due hanno così costituito laSrl che sarò basata a Roma e il cui capitale deliberato di 10mila euro è ripartito per il 95% in capo ae per il restante 5% al padre. Il capitale subito versato è stato quello minimo di 2mila 500 euro, pro-quota, erogato in contanti da entrambi gli azionisti.