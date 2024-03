Vicopisano | incendio nell’abitazione uccide due donne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Tragedia a, in provincia di Pisa, dove sono morte duein un. Le vittime sono un’anziana 91enne e la sua badante 64enne. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbe state provocata dal corto circuito di una stufa elettrica che era stata lasciata accesa durante la notte per riscaldare la camera da letto dove dormiva l’anziana. La badante, di origine ucraina, quando è stata destata dalla puzza del fumo che ha cominciato a invadere l’abitazione, ha cercato di mettere in salvo l’anziana, ma le inalazioni nocive le hanno fatto perdere i sensi, per poi non darle scampo. Sul fatto hanno avviato le indagini i carabinieri, ma non ci sarebbe dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente.