Vibo Valentia | 63enne ucciso | dato alle fiamme e seppellito | in manette due uomini

(Di giovedì 7 marzo 2024) A più di due anni dal ritrovamento del corpo carbonizzato di Giuseppe Salvatore Tutino, i Carabinieri del Comando Provinciale die del Reparto Crimini Violenti del Raggruppamento Operativo Speciale hanno individuato due possibili sospetti, entrambi ritenuti vicini ad ambienti criminali del rosarnese. Secondo quanto ricostruito in due anni di indagini dforze dell’ordine, L'articolo proviene da Il Difforme.

AGI - Una fiaccolata di Solidarietà silenziosa si svolgerà Oggi pomeriggio per le vie del paese di Cessaniti, centro alle porte di Vibo Valentia , teatro di ... (agi)

Vibo: due arresti per l'omicidio Tutino, carbonizzato e interrato: Due gli arresti per l'omicidio Tutino. ll cadavere carbonizzato fu scoperto in un'auto crivellata di colpi e interrata ...quotidianodelsud

Ucciso e interrato: due arresti a Vibo Valentia per l’omicidio Tutino: I carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia e del Reparto Crimini Violenti del Raggruppamento Operativo Speciale, coordinati da questa ...strill

Omicidio nel Vibonese, svolta nelle indagini: due arresti: L'uomo sarebbe stato ucciso per un regolamento di conti negli ambienti della criminalità organizzata locale, a causa di un debito di qualche decina di migliaia di euro legato al traffico di droga ...zoom24